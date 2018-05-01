В Брестском районе при пожаре в многоквартирном доме спасены 12 человек

1 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе при пожаре в многоквартирном доме спасатели эвакуировали 10 человек, до этого еще двоих спас сосед, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме в деревне Вельямовичи поступило сегодня в 7 часов утра. Наблюдалось плотное задымление в подъезде - горела квартира на первом этаже. Хозяин жилища 1961 года рождения с внуком-дошкольником 2012 года рождения находились на улице. Их спас сосед. Мужчина почувствовал запах дыма, спустился на первый этаж и открыл незапертую входную дверь горевшей квартиры. В двух метрах от входа на полу он обнаружил соседа с внуком и помог выбраться на воздух.

С предварительным диагнозом "ожог верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения" пострадавших госпитализировали в Брестскую областную и областную детскую больницы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Из квартир третьего этажа по трехколенной и автолестнице спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей. Жильцы с первого и второго этажей (5 человек) самостоятельно покинули жилища.

В 8 часов пожар был ликвидирован. В горевшей квартире огнем уничтожены внутренняя отделка и имущество в кухне, закопчены стены и потолок. Также закопчены стены и потолок на лестничной клетке первого этажа, повреждено окно квартиры на втором этаже.

Причина пожара устанавливается.-0-