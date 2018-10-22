В Быховском районе третьеклассник умер на уроке физкультуры

22 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Третьеклассник умер на уроке физкультуры в Лудчицком детском саду - средней школе Быховского района 19 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Быховском райисполкоме.
Ребенок скончался во время бега. Он пробежал один круг, а на втором вдруг упал. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика. Школьник страдал нарушением ритма сердца и наблюдался у кардиологов. Тем не менее врачи выдали ему в мае этого года справку о допуске на уроки физкультуры.
Мальчик жил с мамой и бабушкой в соседней деревне Тайманово. У него есть старшая сестра, которая учится в Могилеве.
По факту смерти ребенка СК проводит проверку.-0-
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