В Червенском районе легковушка врезалась в дерево, водитель погиб

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе автомобиль "Рено-Лагуна" врезался в дерево, водитель погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло днем 28 апреля на автодороге Логойск-Смолевичи-Марьина Горка вблизи деревни Кутузовка Червенского района. За рулем "Рено-Лагуны" был 35-летний бобруйчанин. Он двигался в сторону Смолевичей, когда не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево.
"В результате аварии водитель от полученных травм погиб, 63-летний пассажир автомобиля с серьезными травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка", - рассказали в УГАИ.-0-
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