Внезапно выбежавшая на дорогу собака стала причиной смертельного ДТП под Любанью

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внезапно выбежавшая на дорогу собака стала причиной смертельного ДТП в Любанском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 21 марта около 22.50 у д. Смольгово. "22-летний житель Слуцка со своим ровесником ехали на автомобиле Lancia Dedra в сторону Любани. Внезапно на дорогу выбежала собака. Водитель наехал на нее и в результате потерял управление. Авто занесло в кювет, где машина врезалась в придорожное дерево. После ДТП водителя доставили в реанимацию, ночью он умер. Пассажир также был госпитализирован и остался жив", - проинформировали в ГАИ.-0-