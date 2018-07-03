В Дрогичинском районе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста

3 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в ДТП пострадал 13-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в управлении Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июля около 19 часов в д. Гутово. По предварительной информации, 36-летний житель Бреста, управляя автомобилем "Ауди 80", двигался по ул. Советской. Вблизи дома №35 из-за автобуса, стоявшего на левой обочине, на проезжую часть на велосипеде внезапно выехал 13-летний местный житель. Водитель не смог избежать наезда. В результате ДТП подросток с травмами госпитализирован в Дрогичинскую центральную районную больницу.

По факту аварии проводится проверка. Госавтоинспекция обращает внимание родителей на необходимость контролировать местонахождение своих детей и напоминать им элементарные нормы правил дорожного движения.-0-