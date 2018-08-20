В Дзержинском районе при ДТП пострадали две женщины и 11-летняя девочка

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое взрослых и 11-летняя девочка пострадали при ДТП в Дзержинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 19 августа около 15.30. "Женщина-водитель за рулем легковой Mitsubishi Space Star, выезжая на трассу Р65, при повороте налево в сторону Дзержинска не уступила дорогу Hyundai Lantra. В результате произошло столкновение. Водитель Mitsubishi, а также пассажиры Hyundai - 76-летняя женщина и 11-летняя девочка - с полученными травмами были госпитализированы", - рассказали в ГАИ. Все находившиеся в машинах были пристегнуты ремнями безопасности.
В отношении водителя автомобиля Mitsubishi возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).-0-
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