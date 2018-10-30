30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гатово женщина ранила мужа ножом во время празднования годовщины свадьбы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
Житель агрогородка Гатово Минского района был доставлен в больницу с тяжкими телесными повреждениями 28 октября. Медики констатировали у 37-летнего мужчины проникающее ножевое ранение подвздошной области и алкогольное опьянение. "Потерпевший пытался убедить оперативников, что на него напали незнакомцы в переулке. При этом мужчина говорил, что ни одного из них не запомнил и не может описать приметы. Однако у сотрудников милиции возникли подозрения. При опросе свидетелей и проведении оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что он лжет", - рассказал начальник отдела уголовного розыска Минского РУВД Андрей Иодо.
Сыщикам удалось восстановить предположительную картину произошедшего. В день совершения преступления супруги отмечали 18-летие со дня образования их официального семейного союза. Празднование не обошлось без алкоголя. Между мужем и женой возник конфликт, который перерос в серьезную ссору. "После инцидента пара и не думала вызывать медицинскую помощь. Совместными усилиями они пытались остановить кровотечение. Однако обратиться за помощью все же пришлось, поэтому была придумана история про хулиганов, которые якобы беспричинно напали на мужчину", - отметил Андрей Иодо.
Пострадавший находится в больнице в удовлетворительном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает. А в отношении его супруги возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Ее санкция предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. Проводится расследование.-0-
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