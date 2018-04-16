В Глубокском районе при пожаре на ферме спасли 96 телят

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе сотрудники МЧС совместно с работниками фермы в деревне Свядово спасли при пожаре 96 телят, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в телятнике в деревне Свядово поступило на пульт дежурного 15 апреля в 12.49. Работники хозяйства и спасатели вывели из горящего здания 96 телят. В результате пожара в телятнике, принадлежащем ОАО "Глубокский агросервис", уничтожена кровля. Причина пожара устанавливается.-0-