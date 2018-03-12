В Гомеле будут судить руководителя ООО за мошенничество с жилищными облигациями

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве с жилищными облигациями в отношении одного из должностных лиц ООО "ЦентрЛизинг", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, с 2013-го по 2015 год фактический руководитель ООО "ЦентрЛизинг" совершил хищение денег, перечисленных на расчетный счет общества дольщиками, в том числе физлицами, на возведение квартир по объекту "Строительство двух десятиэтажных двухсекционных домов по улице Тельмана в Гомеле", и распорядился ими по собственному усмотрению. Сумма похищенного составила Br49,6 тыс.

С февраля 2014-го по сентябрь 2015-го обвиняемый, заведомо не намереваясь выполнять принятых на себя обязательств по строительству второго запланированного дома, не имея на то никаких законных оснований, мошенническим путем реализовал жилищные именные облигации общества под строительство квартир. В общей сложности обвиняемый похитил деньги 33 граждан в размере более Br1,7 млн.

Строительство второго дома не началось ни в 2015-м, ни в 2016 году. Граждане стали требовать у ООО "ЦентрЛизинг" возврата вложенных в облигации денег. Руководитель общества уехал за пределы страны, по мобильной связи был не доступен.

Обманутые дольщики начали подавать жалобы в различные инстанции. Прокуратура Гомельской области возбудила в отношении должностных лиц ООО "ЦентрЛизинг" уголовное дело и передала его для расследования в УСК по Гомельской области. Руководитель общества был заключен под стражу.

"Следствием изъята, изучена и систематизирована вся документация по финансово-хозяйственной деятельности общества, проектно-сметная документация по строительству домов на улице Тельмана. Допрошено более 200 свидетелей, в том числе владельцы квартир одного построенного из двух запланированных домов. По поручению следственных органов контрольно-ревизионным управлением Минфина по Гомельской области проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО "ЦентрЛизинг", - прокомментировала Мария Кривоногова.

По совокупности совершенных преступлений следствие квалифицировало действия руководителя общества по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб. Наложен арест на все выявленное в Беларуси имущество - товарно-материальные ценности по месту жительства обвиняемого, автомобиль супруги. Направлены поручения в компетентные органы России для наложения ареста на собственность обвиняемого.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.-0-