В Гомеле изъята крупная партия насвая

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле у жителя Мозыря изъята партия насвая весом более 38 кг, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий 18 марта оперативники наркоконтроля Центрального РОВД, УГАИ и ОМОН УВД остановили на выезде из Гомеля автомобиль, в котором было обнаружено 38,3 кг насвая. Установлено, что некурительное табачное изделие приобрел в областном центре житель Мозыря 1990 года рождения для последующего сбыта.
Правонарушитель водворен в изолятор. В отношении его составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП Беларуси. Ранее мозырянин уже дважды привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
В ближайшее время состоится суд, который определит наказание - штраф в размере от 10 до 40 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5) или административный арест на срок до 15 суток.-0-
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