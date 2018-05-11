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В Гомеле умер подросток, упавший с перил набережной в реку

Происшествия 11.05.2018 | 08:58
Фото из архива
Фото из архива

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА. В реанимационном отделении Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи умер подросток, который упал с перил набережной в реку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.

Мальчик умер 10 мая. Врачи боролись за его жизнь с 7 мая. Как сообщалось, подросток в компании друзей гулял по перилам на набережной в Гомеле и упал в реку. Из воды ребенка достали спасатели и передали бригаде скорой помощи. В больницу пациент был доставлен в состоянии клинической смерти.

"Медиками был проведен весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, однако из-за длительной гипоксии необратимо пострадали жизненно важные органы, что и явилось причиной летального исхода", - прокомментировали в управлении.-0-

В Гомеле подросток упал с перил набережной в рекуВ Гомеле подросток упал с перил набережной в реку
Инцидент произошел сегодня около 17.00. "Парень 13-14 лет с друзьями гулял по набережной, дети баловались, и все произошло на глазах у взрослых. Хорошо, что наши водолазы сработали быстро, катер вышел по тревоге, ребенка достали из воды, скорая тоже быстро приехала.

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