В Гомеле умер подросток, упавший с перил набережной в реку

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА. В реанимационном отделении Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи умер подросток, который упал с перил набережной в реку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.

Мальчик умер 10 мая. Врачи боролись за его жизнь с 7 мая. Как сообщалось, подросток в компании друзей гулял по перилам на набережной в Гомеле и упал в реку. Из воды ребенка достали спасатели и передали бригаде скорой помощи. В больницу пациент был доставлен в состоянии клинической смерти.

"Медиками был проведен весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, однако из-за длительной гипоксии необратимо пострадали жизненно важные органы, что и явилось причиной летального исхода", - прокомментировали в управлении.-0-