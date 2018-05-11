В Гомеле умер подросток, упавший с перил набережной в реку

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА. В реанимационном отделении Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи умер подросток, который упал с перил набережной в реку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.
Мальчик умер 10 мая. Врачи боролись за его жизнь с 7 мая. Как сообщалось, подросток в компании друзей гулял по перилам на набережной в Гомеле и упал в реку. Из воды ребенка достали спасатели и передали бригаде скорой помощи. В больницу пациент был доставлен в состоянии клинической смерти.
"Медиками был проведен весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, однако из-за длительной гипоксии необратимо пострадали жизненно важные органы, что и явилось причиной летального исхода", - прокомментировали в управлении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3936 BYN
|2.385 BYN
|2.397 BYN
|USD
|2.0173 BYN
|2.004 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.2301 BYN
|3.236 BYN
|3.25 BYN