В Гомельской области следователи проводят проверку по факту смерти 11-летней девочки

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области проводит проверку по факту смерти 11-летней девочки из городского поселка Брагин, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Девочка умерла 2 мая в Петриковской центральной районной больнице. В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
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