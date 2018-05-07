В Гомельской области следователи проводят проверку по факту смерти 11-летней девочки

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области проводит проверку по факту смерти 11-летней девочки из городского поселка Брагин, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Девочка умерла 2 мая в Петриковской центральной районной больнице. В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-