19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области зафиксированы первые пожары от выжигания сухой растительности. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 18 марта спасатели выезжали на тушение хозяйственной постройки в деревне Жемойтишки Вороновского района. Как оказалось, 56-летняя пенсионерка решила избавиться от сухой травы на приусадебном участке и сжечь ее. Пламя перекинулось на сарай.

Похожий случай произошел в деревне Стульги Ошмянского района. 84-летняя пенсионерка наводила порядок на подворье. Она сгребла мусор в кучу, которую впоследствии подожгла. Требования пожарной безопасности к разведению костров не были соблюдены, поэтому вскоре пламя перебросилось на сухую траву, добралось до сарая и уничтожило его.

"В минувшем году на территории Гродненской области зарегистрировано 239 случаев сжигания сухой растительности на площади в 67 га. Часто выжигание травы заканчивается пожарами жилых и хозяйственных построек, припаркованного неподалеку транспорта", - сообщили в областном управлении МЧС. Там напомнили, что за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица могут быть оштрафованы на сумму до 40 базовых величин (1БВ сейчас - Br24,5).

При сжигании мусора на своем приусадебном участке необходимо соблюдать меры безопасности. Делать это нужно только в безветренную погоду. Место для костра следует выбирать подальше от зданий, леса или скирд соломы, окопать его по кругу. Необходимо постоянно следить за огнем и под рукой иметь лопату, огнетушитель или ведро с водой.-0-