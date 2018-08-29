В Гродно директор комбината школьного питания обвиняется в коррупции и хищениях

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Гродненского городского коммунального унитарного предприятия "Комбинат школьного питания Ленинского района Гродно" обвиняется в получении взяток и хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Руководителя задержали 4 июня с поличным на рабочем месте при получении взяток в размере около Br500. Директор брала деньги от заведующих производств нескольких средних школ Ленинского района Гродно. В ответ обещала непроведение внеплановых проверок производственной деятельности и невыявление допускаемых нарушений со стороны работников столовых.

Во время дальнейшего выяснения обстоятельств следователи и оперативные сотрудники правоохранительных органов установили еще несколько аналогичных фактов. За бездействие со стороны руководителя заведующие производств ежемесячно передавали от Br50 до Br150.

Кроме того, выявлены иные факты преступных действий со стороны директора комбината школьного питания. Злоупотребляя служебными полномочиями, она систематически давала указания главному бухгалтеру по выдаче материальной помощи подчиненным работникам. При этом те получали только половину денежных средств, а вторая половина присваивалась руководителем.

"В рамках уголовного дела соединены в одном производстве около 30 уголовных дел, возбужденных в отношении должностного лица. Общий размер неосновательного обогащения в настоящее время превысил Br8 тыс.", - отметил Сергей Шершеневич. С санкции прокурора в отношении руководителя применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество наложен арест.

Расследование продолжается. В том числе будет дана правовая оценка действиям работников школ, которые давали взятки.-0-