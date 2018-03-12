12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно хулиган избил во дворе двух таксистов и повредил их машины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в праздничные выходные. Водитель такси на "Фольксвагене Поло" ночью приехал по вызову к одному из жилых домов. Внезапно из соседнего подъезда выбежал молодой человек и начал наносить удары по транспортному средству. Когда водитель вышел из машины, чтобы узнать причину, дебошир набросился и на него. Мужчина вынужден был спрятаться в авто.

На помощь коллеге поспешил другой таксист. Он сделал злоумышленнику замечания, за что также был избит. Хулиган повредил "Рено" и поспешил скрыться.

О случившемся сообщили в милицию. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался молодой человек 1991 года рождения. Ранее он уже был судим за хулиганство и незаконный оборот наркотиков.-0-