В Гродно нашли водителя "Порше", объехавшего светофор по газону

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно нашли водителя "Порше", который объезжал светофор по газонам. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Утром 8 февраля ГАИ региона обратилась с просьбой откликнуться очевидцев вопиющего нарушения. Вчерашним вечером водитель кроссовера "Порше" с российскими номерными знаками решил не стоять на красный сигнал светофора, а объехать перекресток и стоящие на нем машины по газону и тротуару.
"Нарушителя доставили в ГАИ, где составлен ряд протоколов. Их рассмотрит соответствующая комиссия. Водителем "Порше" оказался гродненец 1993 года рождения, который с нарушениями согласился", - рассказали в ГАИ. Там отметили, что молодой человек получал водительское удостоверение, однако не стал его предъявлять при разбирательстве.-0-
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