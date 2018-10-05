В Гродно по видео очевидцев установили "игравшего" с мертвой птицей ребенка

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно по видеоматериалам очевидцев установили "игравшего" с мертвой птицей ребенка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Широкий резонанс в Гродно вызвал размещенный в социальных сетях видеоролик, снятый на автомобильный регистратор. На нем видно, как ребенок бросает птицу о стенку жилого дома по улице Огинского.

"Милиция провела по этому факту проверку. Установлены дети, оказавшиеся в поле зрения видеорегистратора, а также степень участия каждого из них в инциденте. Установлено важное обстоятельство: птица уже была мертва до момента удара о стенку. Это исключает возбуждение уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животным", - сообщили в пресс-службе УВД.

В Гродно милиция проверяет случай возможного жестокого обращения с птицей Информация была получена в результате мониторинга социальных сетей. По факту возможного жестокого обращения с птицей на улице Огинского в Гродно зарегистрирован рапорт в единой книге Октябрьского РОВД.

Со школьником, бросившим птицу о стену, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РОВД провели профилактическую беседу.-0-