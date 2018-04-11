Под Лидой пьяный серийный нарушитель упал с мотоцикла, скрываясь от ГАИ

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой пьяный серийный нарушитель упал с мотоцикла при попытке скрыться от преследования ГАИ, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Около 5 утра в деревне Криницы Лидского района в поле зрения сотрудников спецподразделения ГАИ "Дельта" попал мотоциклист. Водитель ехал без шлема, на сигналы об остановке не отреагировал. "Началась погоня. Мотоциклист пытался уйти от преследования и на одном из перекрестков, поворачивая налево, не справился с управлением и упал. При падении нарушитель не пострадал", - рассказали в ГАИ.
После задержания стала понятна причина такого поведения. 57-летний мужчина был пьян: содержание алкоголя в его организме составило около 1,9 промилле. Кстати, в таком состоянии за рулем мотоциклист был замечен не единожды и за пьяное вождение был несколько раз лишен права управления. В этот раз нарушителю придется заплатить внушительный штраф - инспекторы составили на него шесть протоколов.-0-
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