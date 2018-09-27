В Гродно сбитая такси женщина умерла в больнице

27 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно женщина, сбитая автомобилем такси, умерла в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 25 сентября на проспекте Космонавтов. Автомобиль "Шкода" сбил женщину-пешехода.

"Такси двигалось от кольцевой развязки в сторону улицы Лидской. Справа по регулируемому пешеходному переходу шла женщина. Пострадавшую в очень тяжелом состоянии госпитализировали. Сегодня во втором часу ночи она скончалась", - рассказали в ГАИ региона.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи продолжают устанавливать причину и обстоятельства ДТП.-0-