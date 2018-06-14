В Ивацевичском районе на частном предприятии травмирован школьник

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе следователи устанавливают обстоятельства нарушения охраны труда, повлекшие причинение тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 12 июня на территории частного производственного предприятия. Около 12 часов работники предприятия обнаружили у вибропрессовой установки 16-летнего жителя райцентра с тяжкими телесными повреждениями. Школьник был экстренно госпитализирован в учреждение здравоохранения. Он находится в реанимации.

По данным следствия, 11 июня юноша был допущен к работе без заключения трудового договора, обучения и инструктажа по технике безопасности. На следующий день ему поручили размещать деревянные бруски между поддонами с готовой продукцией (тротуарной плиткой) на вибропрессовой установке.

Ивацевичский РОСК в отношении директора предприятия возбудил уголовное дело по ч.1 ст.306 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.-0-