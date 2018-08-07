В Калинковичах горожанин порезал прохожего и набросился с ножом на госавтоинспектора

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах местный житель ранил ножом мужчину и оказал сопротивление сотрудникам милиции, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 3 августа на улице Шлыкова вблизи дома №19. В милицию поступило сообщение, что неизвестный ранил ножом мужчину и скрылся с места преступления. Эту информацию услышали по радиостанции сотрудник ГАИ и оперуполномоченный Калинковичского РОВД, которые несли службу на территории района.

Экипаж обследовал прилегающую территорию, и на улице Советской рядом с домом №136 сотрудники заметили похожего по приметам мужчину. Они вышли из автомобиля и окликнули его. Но когда подошли к мужчине, тот, достав из кармана нож, кинулся на сотрудника ГАИ. Нападавшего обезвредили с применением силы и спецсредств.

Подозреваемым оказался неработающий 33-летний житель Калинковичей. Причин своего поступка мужчина не пояснил.

В этот же день в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (хулиганство) УК РБ, а 6 августа - по ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику ОВД).-0-