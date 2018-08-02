В Калинковичах парень не смог снять с пальца кольцо и вызвал спасателей

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах спасатели помогли 16-летнему парню снять с пальца кольцо, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасатели Гомельского гарнизона 1 августа дважды выезжали по сообщениям, связанным с оказанием помощи в снятии колец с пальцев. "Вечером в Калинковичах в доме на ул.Мира работники МЧС помогли снять кольцо с пальца 16-летнему парню. А в Наровле на ул.Корзуна подобная помощь понадобилась гражданке 1967 года рождения", - рассказали в управлении. В обоих случаях из-за образовавшихся отеков пальцев самостоятельные попытки снять кольца оказались безуспешными.

Состояние граждан удовлетворительное, в госпитализации они не нуждались.-0-