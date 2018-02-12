12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе спасли провалившегося в канализационный отстойник быка. Такая информация размещена на сайте Гомельского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
Информация о ЧП спасателям Калинковичского районного подразделения МЧС поступила 11 февраля примерно в 21.30. По прибытии на место происшествия было установлено, что в колодце из железобетонных плит глубиной 5 м находится бык.
С помощью хозяйственных рукавов спасатели извлекли быка из колодца. Как уточнили в областном управлении МЧС, животное не пострадало.-0-
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