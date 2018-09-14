В Каменецком районе легковушка сбила 12-летнюю велосипедистку

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе в дорожно-транспортном происшествии пострадала 12-летняя велосипедистка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла днем 13 сентября в агрогородке Видомля. По предварительной информации, автомобилем "Ауди-100" управлял 69-летний житель Каменца. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде. Школьница с травмами госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы.

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