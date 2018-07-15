15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе легковушка врезалась в дерево: водитель погиб, 14-летний пассажир в реанимации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию ГАИ Брестской области.

ДТП произошло 14 июля около 23.40 на автодороге Свищево - Войская.

По предварительной информации, 25-летний водитель на автомобиле "Фольксваген Пассат" врезался в придорожное дерево. В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда скорой, 14-летний пассажир, который находился на заднем сиденье, госпитализирован в реанимационное отделение Каменецкой ЦРБ.

По факту происшествия проводится проверка.-0-