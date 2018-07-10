10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце на пожаре спасли семейную пару, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 10 июля. В три часа ночи в Каменецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в райцентре. Когда на место вызова прибыли спасатели, горела кровля двухэтажного кирпичного дома. Там находились хозяин 1962 года рождения с женой-инвалидом 1965 года рождения. Работники МЧС обнаружили женщину на кровати в жилой комнате на первом этаже, надели на нее кислородную маску и вынесли ее на свежий воздух. Со второго этажа при помощи лестницы работники МЧС спасли хозяина дома. Пострадавших обследовала бригада медиков, в госпитализации пожилые супруги не нуждались.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество на чердаке. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-