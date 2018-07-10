Пожар в многоэтажном доме в Бресте: спасены три пенсионера

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во время пожара в многоэтажном доме спасли трех пенсионеров, сообщили БЕЛТА в Брестском областном МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 9 июля в 12.27. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, пламя выбивалось из окна однокомнатной квартиры на втором этаже и поднималось к окнам четвертого этажа. Сотрудники МЧС спасли 87-летнюю женщину и супружескую пару пенсионного возраста. Спасенные жильцы после осмотра медиков отпущены домой.

Хозяин горящей квартиры в момент пожара отсутствовал. Огнем повреждена внутренняя отделка в помещениях комнаты, кухни и балкона, а также личные вещи.

Причина пожара устанавливается, возможно, имело место неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.