В Кировске директор ДЮСШ незаконно премировал себя, сына и подчиненных

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор Кировской детско-юношеской спортивной школы стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в незаконном премировании сына, подчиненных работников и самого себя. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

О том, что 59-летний руководитель подписывал липовые документы о поощрениях, минуя их согласование с местным райисполкомом и профкомом учреждения, стало известно оперативникам Кировского РОВД.

Как рассказали в УБЭП УВД Могилевского облисполкома, преступная деятельность подозреваемого длилась с 2014 по 2016 год. За это время злоумышленник сфабриковал более 30 приказов о премировании главного бухгалтера и своего сына, который работал инструктором-методистом. В списках незаконно поощренных регулярно появлялась фамилия и самого руководителя. Также директор не упускал возможности устанавливать себе повышенную надбавку.

Периодически в число счастливчиков входили и другие работники, с которыми подозреваемый находился в приятельских отношениях. В итоге почти за три года было прикарманено более Br40 тыс.

Действия бывшего руководителя квалифицированы по ч.3 ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оперативники продолжают проверку на причастность подозреваемого к другим коррупционным преступлениям.-0-