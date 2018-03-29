В Кличеве пропал на реке семилетний мальчик

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кличеве ищут пропавшего на реке семилетнего мальчика, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Николай Моисеев рассказал, что сегодня группы МЧС и ОСВОД Могилевской области искали в реке Ольса (Кличев) упавшего в воду семилетнего ребенка. "На зиму мы уходили при высокой воде. Все реки были выше обычного уровня, когда стал лед, а затем вода ушла и на берегу остались так называемые балкончики - к берегу примерзли льдинки. Сейчас Ольса освободилась ото льда и вышла на разлив. Получилось, что ребенок вышел на этот балкончик, съехал с льдины в воду, и его понесло течением. Сегодня отработала группа МЧС нашей области и наша поисковая группа ОСВОД, к сожалению, ребенка мы не обнаружили. Завтра поиски будут продолжены", - сказал он.

Мальчик был вместе со своей соседкой. "Девочка, которая все это видела, попыталась звать на помощь, но там частный сектор и никого не оказалось. Потом она побежала домой, и оттуда они уже вызвали МЧС", - отметил Николай Моисеев.-0-