Два рыбака утонули в Кобринском районе

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе утонули двое рыбаков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Тела мужчин обнаружили 14 июля в 8.25 в пожарном водоеме в деревне Подолесье. Погибшими оказались 41-летний местный житель и 65-летний житель агрогородка Буховичи. Известно, что утром 12 июля они отправились на велосипедах на рыбалку, а с 13 июля разыскивались милицией как без вести пропавшие.

Мужчины были найдены в одежде. Предположительно, они упали в воду. По факту проводится проверка.

С начала года в водоемах Брестской области утонули 30 человек, в том числе один ребенок.-0-