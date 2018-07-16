Два рыбака утонули в Кобринском районе

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе утонули двое рыбаков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.
Тела мужчин обнаружили 14 июля в 8.25 в пожарном водоеме в деревне Подолесье. Погибшими оказались 41-летний местный житель и 65-летний житель агрогородка Буховичи. Известно, что утром 12 июля они отправились на велосипедах на рыбалку, а с 13 июля разыскивались милицией как без вести пропавшие.
Мужчины были найдены в одежде. Предположительно, они упали в воду. По факту проводится проверка.
С начала года в водоемах Брестской области утонули 30 человек, в том числе один ребенок.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3066 BYN
|2.303 BYN
|2.307 BYN
|USD
|1.9725 BYN
|1.971 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.1678 BYN
|3.156 BYN
|3.17 BYN