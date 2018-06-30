30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно на пенсионерку упал сбитый автомобилем светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ДТП произошло 29 июня около 9.00 на пересечении улиц В.Гостинец и Б.Хмельницкого. 27-летний водитель Volkswagen Golf при развороте на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю Mitsubishi Carisma, которым управлял 41-летний местный житель.

В результате столкновения автомобиль Mitsubishi выехал на тротуар и сбил светофор, который, по словам водителя, упал на 80-летнюю пенсионерку. Сообщается, что оба водителя были трезвыми.

Пострадавшую с переломом левого предплечья и травмой колена госпитализировали.-0-