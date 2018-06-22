В Кричеве мужчина убил бывшую жену и застрелился

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве мужчина убил свою бывшую жену и застрелился. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз.

Трагедия произошла 21 июня около 18.00 на одной из улиц города. Мужчина выстрелом в голову убил свою бывшую супругу, после чего застрелился сам. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой в качестве специалистов вошли эксперты Кричевского межрайонного отдела.

Судебно-медицинская, судебно-химическая и судебно-гистологическая экспертизы покажут, имеются ли в крови мужчины алкоголь, психотропные вещества или наркотические средства. "С места происшествия в числе прочих вещественных доказательств изъято предполагаемое орудие совершенного преступления - пистолет марки ТТ, патроны и гильзы. Будет проведена баллистическая экспертиза", - проинформировали в ГКСЭ.

Кричевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.139 УК).-0-