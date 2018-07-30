В Круглом из-за удара молнии загорелась крыша дома

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Круглое (Могилевская область) крыша дома загорелась из-за удара молнии, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре частного дома на ул.Луговой поступило спасателям 29 июля в 23.38. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горела кровля дома. Со слов соседей, внутри мог находиться человек. Звеном газодымозащитной службы в помещении был обнаружен 73-летний мужчина. Его вывели на свежий воздух, в медицинской помощи не нуждался", - рассказали в МЧС.
Пожар был ликвидирован спасателями. Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие дома. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - грозовой разряд.-0-
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