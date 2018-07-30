Сельский магазин горел ночью в Гродненском районе

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сельский магазин горел ночью в одной из деревень Гродненского района, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
О том, что горит магазин в деревне Локно, спасателям около часа ночи сообщил очевидец. К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось открытое горение деревянного строения 1967 года постройки. Магазин в субботу и воскресенье не работал.
Огнем уничтожены кровля, повреждены стены и перекрытия, товар и имущество магазина. Причина пожара устанавливается.-0-
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