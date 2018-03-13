13 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лепельском районе автомобиль насмерть сбил стоявшую на проезжей части женщину, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Происшествие случилось в 05.10 на 156-м км автодороги Минск - Витебск. Водитель 1989 года рождения на автомобиле "Фиат" сбил женщину 1965 года рождения, жительницу деревни Барсуки, которая находилась на проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте. "По словам водителя, авария произошла в момент, когда он выехал с освещенной фонарями части дороги на темную", - отметил Александр Казючиц.

По данному факту проводится проверка. Будут назначены автотехнические экспертизы.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать повышенную осторожность и скоростной режим при движении вдоль населенных пунктов, особенно в темное время суток.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома