29 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лиозненском районе горел магазин, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в магазине по улице Шоссейной в агрогордке Стасево поступило спасателям 28 октября в 7.26. К прибытию подразделений МЧС торговый зал магазина горел открытым пламенем. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение пожара и ликвидировали возгорание.

В результате происшествия огонь в помещении над торговым залом повредил кровлю и потолочное перекрытие. Склад, расположенный в этом здании, удалось спасти. Ущерб в самом магазине был значительно минимизирован оперативными действиями работников МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В момент возникновения пожара в здании никого не было. Пострадавших нет.-0-