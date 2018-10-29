29 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лиозненском районе горел магазин, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре в магазине по улице Шоссейной в агрогордке Стасево поступило спасателям 28 октября в 7.26. К прибытию подразделений МЧС торговый зал магазина горел открытым пламенем. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение пожара и ликвидировали возгорание.
В результате происшествия огонь в помещении над торговым залом повредил кровлю и потолочное перекрытие. Склад, расположенный в этом здании, удалось спасти. Ущерб в самом магазине был значительно минимизирован оперативными действиями работников МЧС.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В момент возникновения пожара в здании никого не было. Пострадавших нет.-0-
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