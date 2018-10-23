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Из-за пожара на предприятии Витебского технологического университета эвакуировали 40 человек

Происшествия 23.10.2018 | 07:52
Фото из архива
Фото из архива

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пожара на предприятии Витебского технологического университета 22 октября было эвакуировано 40 человек, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в вентиляционной камере цеха металлообработки Республиканского инновационного унитарного предприятия "Научно-технологический парк Витебского государственного технологического университета" по пр-ту Московскому в Витебске поступило в 10:50. В результате пожара в вентиляционной камере повреждена тканевая гибкая вставка вентиляционной шахты.

До прибытия подразделений МЧС обслуживающий персонал предприятия эвакуировал 40 человек.

Причина пожара устанавливается.-0-

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Теги
Витебск, пожар, эвакуация
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