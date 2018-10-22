В Лиозненском районе влобовую столкнулись 2 легковушки

22 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В лобовом столкновении в Лиозненском районе пострадали два человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Инцидент произошел 21 октября около 17.00. Водитель Audi 80 на дороге Стасево - Высочаны - Ильичевка не учла погодные условия (яркий встречный солнечный свет) на закруглении дороги и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с легковушкой Opel Astra. В результате ДТП водитель Audi и 17-летний пассажир второй машины с травмами доставлены в Лиозненскую районную больницу.

По факту аварии проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома