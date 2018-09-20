В Логойске из церкви украли деньги и ювелирные изделия

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске мужчина и женщина выкрали из церкви деньги и ювелирные изделия, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Логойского РОВД Владимир Бутько.

Кража из храма Святителя Николая Чудотворца произошла в ночь на 13 сентября. Неизвестные, взломав окно, проникли в помещение церкви и похитили 44 серебряные цепочки и Br175. Общий ущерб составил почти Br1,1 тыс.

"Одним из направлений комплекса оперативно-разыскных мероприятий была отработка ранее судимых лиц. По одной из версий, к совершению кражи могли быть причастны двое ранее судимых местных жителей - 29-летняя женщина и 34-летний мужчина. В ходе дальнейшей проверки эта версия подтвердилась. Фигурантов задержали. Похищенное частично изъято. Непосредственно в совершении хищения подозревают женщину", - проинформировал Владимир Бутько.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (кража).-0-