В Лунинецком районе на трассе М10 остановлено движение

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе на участке трассы М10 остановлено движение из-за деформации путепровода, сообщил БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

"Во время проведения ремонтных работ на путепроводе произошла деформация строительных конструкций. Движение автомобилей на этом участке остановлено. Объезд - через Лунинец", - рассказал Виталий Новицкий.

Он уточнил, что также приостановлено железнодорожное сообщение под путепроводом.

Как сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, специалисты БелдорНИИ выехали на место для оценки степени повреждений. По результатам освидетельствования будет принято решение о технологии дальнейших ремонтных работ. При этом представитель Минтранса добавил, что о сроках ремонта на данный момент говорить рано.-0-