В Лунинецком районе в реке обнаружили тело пропавшего неделю назад мужчины

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в реке Цна обнаружили тело пропавшего неделю назад местного жителя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РОВД.
Неработающий житель деревни Дятловичи 1971 года рождения пропал 25 апреля. Со слов жены, мужчина вышел прогуляться и домой не вернулся. Спустя несколько дней во время поисков недалеко от дома в реке родственники обнаружили куртку пропавшего. Решили обследовать в том месте акваторию реки, и 2 мая в воде был обнаружен труп мужчины без видимых телесных повреждений.
Причину смерти сельчанина определит судмедэкспертиза. Он страдал эпилепсией, у мужчины была вторая группа инвалидности. Не исключено, что на берегу мужчине стало плохо, он упал в воду и захлебнулся.-0-
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