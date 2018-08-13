В Калинковичском районе четырехлетняя девочка утонула в Припяти

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетняя девочка утонула в Припяти в Калинковичском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Трагедия произошла 11 августа вблизи деревни Юровичи. Две семьи приехали на берег Припяти из Хойникского района. Трое детей под присмотром взрослого плескались в воде. В какой-то момент четырехлетняя девочка исчезла из поля зрения.

Спустя время в 150 м ниже по течению на отмели ребенка увидели байдарочники. Они достали девочку из воды и пытались проводить реанимационные мероприятия. Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть малышки.

По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.

Вечером того же дня несчастный случай на Припяти произошел в Мозыре. Компания отдыхала на берегу. В какой-то момент один из приятелей - 50-летний мужчина исчез. О пропавшем сообщили в РОВД. На утро водолазы Мозырской спасательной станции ОСВОД обнаружили тело мужчины в реке. Сергей Костюченко отметил, что трагедия случилась в не оборудованном для купания месте.-0-