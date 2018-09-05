В Минске грузовик столкнулся с автобусом

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на остановке грузовик MAN столкнулся с пассажирским автобусом, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Анастасия Забавская.

Авария произошла 5 сентября около 8.00. "Водитель 1959 года рождения, управляя транспортным средством MAN, двигался по Партизанскому проспекту в направлении улицы Ротмистрова. При несоблюдении бокового интервала совершил столкновение со стоящим на остановке автобусом", - проинформировала Анастасия Забавская.

От удара у грузовика оторвалась будка и упала на соседнюю полосу, повредив проезжавшую мимо автомашину Audi под управлением водителя 1974 года рождения. Пострадавших нет. Проводится проверка.-0-