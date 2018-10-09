9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка въехала в остановку общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел поздно вечером 8 октября. Водитель за рулем "Киа", двигаясь по гостевой стоянке ТЦ "Максимус" по ул.Лобанка, резко двинулся вперед, наехал на бордюрный камень, а после на остановочный пункт.
В ДТП никто не пострадал. Прибывшие сотрудники ГАИ установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, медосвидетельствование показало наличие в крови 2,37 промилле.
В отношении водителя было составлено два протокола об административных правонарушениях.-0-
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