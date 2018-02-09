В Минске мужчина утонул в Свислочи

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Минске провалился под лед на Свислочи и утонул, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Информация о том, что на Свислочи в районе проспекта Независимости оказался подо льдом человек, поступила спасателям 8 февраля около семи вечера. Работники МЧС вытащили из воды мужчину (на вид ему около 30 лет), он был без сознания. После реанимационных мероприятий была констатирована смерть. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В МЧС напомнили, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Его прочность меньше в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша. Если температура воздуха держится выше нуля более трех дней, то надежность льда уменьшается на 25%. Определить ее можно визуально. Голубой цвет свидетельствует, что лед крепкий. Прочность белого в два раза меньше. Не надежен серый, матово белый или с желтоватым оттенком. Ольга Мельченко подчеркнула, что в состоянии опьянения выходить на лед ни в коем случае нельзя. Запрещено также прыгать и бегать по нему, собираться большим количеством людей в одной точке.-0-