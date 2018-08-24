В Минске трактор зеркалом снес остановку

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трактор зацепился зеркалом за остановку и вывернул ее из земли, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района столицы Оксана Мехедко.
Происшествие случилось сегодня около 10.40 на ул.Острошицкой. "Трактор МТЗ-82 со щеткой убирал тротуар вдоль улицы. Проезжая между бордюром и остановкой, трактор зацепил левым зеркалом каркас остановочного пункта, от чего тот повалился", - рассказала Оксана Мехедко.
По предварительным данным, людей у остановки не было. Пострадавших нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3753 BYN
|2.374 BYN
|2.38 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.054 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.0327 BYN
|3.025 BYN
|3.04 BYN