В Минске трактор зеркалом снес остановку

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трактор зацепился зеркалом за остановку и вывернул ее из земли, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района столицы Оксана Мехедко.

Происшествие случилось сегодня около 10.40 на ул.Острошицкой. "Трактор МТЗ-82 со щеткой убирал тротуар вдоль улицы. Проезжая между бордюром и остановкой, трактор зацепил левым зеркалом каркас остановочного пункта, от чего тот повалился", - рассказала Оксана Мехедко.

По предварительным данным, людей у остановки не было. Пострадавших нет.-0-