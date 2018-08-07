В Столбцовском районе легковушка врезалась в МАЗ, погибла россиянка

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе легковушка врезалась в МАЗ, одна женщина погибла, еще два человека госпитализированы, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Минского облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 8.20 на 277-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ. Водитель Nissan X-Trail, 28-летний житель Москвы, ехал по левой полосе в направлении Минска, когда, предположительно, уснул либо отвлекся от управления, что в совокупности с неправильно выбранной скоростью и привело к столкновению.

Фото ГАИ УВД Минского облисполкома

"После опережения попутного транспортного средства Nissan съехал на правую обочину, попытался опередить попутный МАЗ, но столкнулся с ним. МАЗ съехал в левый по ходу движения кювет", - рассказал подробности трагедии официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

В результате ДТП погибла 29-летняя пассажирка Nissan, россиянка. Еще одна пассажирка легковушки, 24-летняя россиянка, и 51-летний пассажир МАЗ из Новогрудка госпитализированы с травмами. Оба водителя не пострадали, были трезвыми.-0-