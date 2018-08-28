Россиянина с наркотиками задержали в Минске - мужчина находился в федеральном розыске

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Октябрьского РУВД Минска задержали россиянина, который значился в федеральном розыске на территории РФ за изготовление психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.

В Минске 28-летний россиянин проживал на съемной квартире. В момент задержания у него при себе было более 2 г вещества растительного происхождения. Их подозреваемому продал 30-летний уроженец Сморгони, у которого в последующем оперативники изъяли более 17 г такого же вещества и 2 патрона. Впоследствии специалисты ГКСЭ дали заключение, что опасное наркотическое вещество - марихуана. Кроме того, эксперты проведут исследование найденной у задержанного стеклянной трубки с нагаром на предмет наличия в ней запрещенных веществ. Назначена также баллистическая экспертиза изъятых патронов к боеприпасам.

"Во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что россиянин находится в федеральном розыске за изготовление психотропных веществ. По имеющейся информации, в Сочи у молодого человека в квартире была оборудована нарколаборатория, в которой он изготавливал амфетамин и мефедрон. Российскими оперативниками по месту жительства фигуранта было обнаружено и изъято около 6 кг амфетамина, более 1,5 кг мефедрона и более 2 кг гашиша. На территории Беларуси подозреваемый находился с мая", - отметила Эвелина Дручинина.

Московский (Минска) РОСК возбудил в отношении россиянина уголовное дело по ч. 1 ст. 328, а в отношении уроженца Сморгони - по ч. 2 ст. 328 ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов") УК. Им грозит лишение свободы сроком от двух до восьми лет.-0-