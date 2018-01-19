В Минске завершено расследование дела водителя автобуса, сбившего ребенка у остановки

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минску завершило расследование уголовного дела о ДТП с пострадавшим школьником, дело передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По данным следствия, 10 ноября 2017 года около 7.40 автобус МАЗ на ул. Якуба Коласа сбил 12-летнего мальчика. Транспорт двигался со скоростью около 60 км/ч от ул. Калинина в направлении ул. Белинского по крайней правой полосе. При подъезде к перекрестку для него горел разрешающий сигнал светофора. Со слов 54-летнего водителя, на дорогу вне пешеходного перехода мальчик выбежал внезапно.

Следователи совместно с экспертами и сотрудниками ГАИ провели осмотр места ДТП. Для выяснения всех обстоятельств был назначен ряд экспертных исследований, изучались записи камер видеонаблюдения в этом районе. Кроме того, были изучены сведения о движении в момент случившегося трамваев, остановки которых расположены вблизи места аварии, допрошены свидетели.

Очевидец ДТП - водитель трамвая - в ходе следствия рассказал, что при подъезде к остановке включил аварийно-световую сигнализацию. "Заметив ехавший попутно транспорт, который не снижал скорость, для безопасности пассажиров он оставил двери закрытыми. Водитель трамвая увидел, что автобус сбил ребенка, убедился, что вызваны сотрудники скорой помощи, записал регистрационный номер и продолжил движение по маршруту", - проинформировала Марина Дранькова.

Мальчик впоследствии рассказал, что после остановки трамвая он вышел на проезжую часть и хотел направиться к транспорту. "Что происходило дальше, шестиклассник не помнит. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные им в результате наезда телесные повреждения относятся к категории тяжких", - отметила официальный представитель УСК.

По выводам следствия, водитель автобуса въехал в обозначенную дорожными знаками и разметкой зону остановочного пункта трамвая и не уступил дорогу шедшему к нему школьнику. "Допрошенный мужчина признал, что не обратил внимания на трамвай с включенной аварийно-световой сигнализацией в зоне остановки. В содеянном он раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне", - сказала Марина Дранькова.-0-