В Минске завершено расследование ДТП с гибелью рабочего дорожной службы

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минску завершило расследование ДТП с гибелью рабочего дорожной службы, сообщили БЕЛТА в УСК.

Установлено, что 24 ноября 2016 года около 2 часов автопоезд в составе седельного тягача ДАФ с полуприцепом, за рулем которого был 59-летний мужчина, при проезде путепровода по просп.Независимости - ул.Рогачевская в Минске столкнулся с автомобилем прикрытия дорожной службы МАЗ. Тот сместился вперед и наехал на выполнявших на проезжей части ремонт асфальтобетонщиков. От полученных телесных повреждений один из пострадавших, 46-летний мужчина, скончался на месте.

По выводам следствия, водитель автопоезда находился в утомленном состоянии, из-за чего проявил невнимательность и неосмотрительность. Тем самым он поставил под угрозу безопасность дорожного движения.

Транспортное средство дорожной службы было обозначено включенной аварийной сигнализацией и информационными щитами с подсветкой. Как показали результаты следственного эксперимента, видимость автомобиля прикрытия наступала не менее чем за 250 м, однако следы торможения до места столкновения с ним отсутствовали.

Выдвинутая водителем при расследовании версия о потере сознания в предшествующий ДТП момент опровергнута заключениями комиссионных комплексных судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз, основанными в том числе на данных аппаратных и лабораторных исследований в лечебных учреждениях.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде личного поручительства. На принадлежащий ему автопоезд наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-